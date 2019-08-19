Матч между Спартаком и ЦСКА завершает сегодня 6-й тур российской премьер Лиги

К матчу с принципиальным соперником спартаковцы подошли в отличном настроении. Старт еврокубков долгие годы оказывался для красно-белых тяжелым испытанием. К счастью, две победы над швейцарским Туном психологический груз с команды сбросили. Добавила позитива красно-белым и победа в минувшем туре Чемпионата над Ахматом. Если же удастся продолжить эту серию в игре с принципиальнейшим соперником, болельщики Спартака, уверен, смогут на какое то время вздохнуть спокойно. Сильно обновленной команде нужно работать, а не отбиваться от бесконечных нападок критиков.

А вот армейцев последний матч Премьер Лиги скорее разозлил. В игре с Сочи ЦСКА имел большое преимущество. Но реализовать его так и не сумел. К тому же, едва не потерял лучшего бомбардира команды Федора Чалова, которому сломали нос.

Заметим, что ничья сегодня – результат маловероятный. По крайней мере, в последних 10 очных встречах соперники поделили очки лишь однажды. Да и турнирная ситуация заставляет популярные московские команды играть на победу.

Встреча Спартак – ЦСКА начнется на Открытие Арене в 20 часов.