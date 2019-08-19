Сотни людей вышли в Ленобласти на митинг против нового угольного порта

Как со стройкой связан фигурант уголовного дела о «русской мафии»:

Митинг прошел в Приморске в Выборгском районе Ленинградской области. Об этом «Эху Москвы в Петербурге» рассказала координатор движения «За сохранение северного побережья Финского залива» Лина Епифанцева. Подпись под резолюцией митинга оставили более четырех сотен человек. За несколько дней до акции состоялись общественные слушания о строительстве порта. В протоколе слушаний зафиксировали, что людям не нравится проект нового перегрузочного комплекса. Протестующие даже собрали две тысячи подписей против порта и отправили петицию президенту России Владимиру Путину. К слову, на территории будущего порта уже вырубили сотни гектаров леса, отметила Лина Епифанцева. ВСТ_Епифанцева С другой стороны, вырубка идет не варварскими методам, заявил изданию «Мойка 78» глава комитета природных ресурсов Павел Немчинов. ВСТ_Немчинов Этот участок отдали порту в аренду, а компания принадлежит петербургскому предпринимателю Илье Траберу и его партнёрам. Что примечательно, Трабер фигурировал в деле о «русской мафии», которое расследовали в Испании. Компания Трабера собирается инвестировать в новый порт десятки миллиардов рублей. Начать перевалку угля на терминале инвестор рассчитывает через три года. Для понимания: нынешний порт Приморск — конечная точка Балтийской нефтетрубопроводной системы. По решениею Путина министерство транспорта Росии занимается строительством железной дороги до будущего порта.

Этой осенью защитники Приморска планируют провести митинги в Петербурге и Выборге.