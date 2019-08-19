Вице-премьер Юрий Трутнев, курирующий российскую Арктику, предупредил Кремль о срыве освоения шельфа российскими нефтяными госкомпаниями. Как пишет РБК, в своем письме он предложил Владимиру путину пустить в регион иностранцев для создания конкуренции.

Трутнев отмечает, что за последние годы было выдано почти 70 лицензий на разведку и добычу газа в Арктике. Компании должны были пробурить 86 скважин в течение 20 лет. По состоянию на этот год пробурено только 5.

Освоение Арктического шельфа при нынешних ценах на нефть невыгодно ни российским, ни иностранным компаниям, — заявил в эфире РБК зам.гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов

Кстати, как пишет РБК, Владимир путин перенаправил письмо Трутнева в министерство энергетики. Однако это ведомство вряд ли пойдет против интересов Роснефти и Газпрома, которые выступают против допуска иностранцев на шельф.