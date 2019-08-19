Две станции, которые занимаются мониторингом радиационного фона, перестали работать после взрыва ракеты в Белом море

Зарубежная пресса опасается, что это может быть связано с попытками российских властей скрыть последствия ЧП.

О сбое в работе мониторинговых станций сообщает американская The Wall Street Journal. Издание ссылается на организацию Договора о всеобъемлющем запрете на ядерные испытания. По их данным, станции отключились в Кирове и Дубне. Они являются частью общемировой сети по мониторингу радиационного фона. В России учёным сказали, что это случилось из-за проблем с подключением к сети. Газета же утверждает, что это порождает ещё большую уверенность в том, что российские власти пытаются скрыть от общественности детали происшествия. Журналисты западных изданий называют то, что произошло в Белом море «загадочным и смертельно опасным взрывом». Что именно случилось, доподлинно неизвестно, — отмечает американский канал FoxNews и, ссылаясь на британский таблоид Daily Express, напоминает, что медикам, которые занимались помощью пострадавшим, ничего не сообщили об опасном радиоактивном излучении. Газета называет это «попыткой скрыть правду, как это уже было в Чернобыле». Один из врачей сказал изданию: «Прошло 33 года с того момента, но власть так ничему и не научилась и пытается скрыть правду». В своих репортажах журналисты пытаются определить, действительно ли речь идёт о тестировании ракеты «Буревестник». Скорее всего — так, отмечает американский канал CNN и делает этот вывод, утверждая, что скачок радиации мог возник даже неподалёку от Норвегии. В интервью каналу, специалист по безопасности Марк Галеотти назвал это попытками тестирования «Оружия судного дня», цитата: «Это как раз то, что можно использовать только в ходе полномасштабной ядерной войны». Вместе с тем, отмечается, что похожими разработками занимались и США, но затем отказались от планов, так как речь шла уже об очень опасном для человечества оружии. Агентство Bloomberg выходит со статьёй «Почему взорвалось путинское супероружие?». В ней говорится, что российский президент любит свои игрушки: от автомата Калашникова до погружения на батискафе. Эксперты агентства также сообщают о крайне опасных играх с новым атомным оружием, которые не стоит начинать.

Взрыв при военных испытаниях в Белом море случился 8 августа. В результате по официальным данным погибли 5 человек.