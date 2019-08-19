Руководство самопровозглашенной ДНР отрицает участие российских танков в боях под Иловайском летом 2014 года

Руководство самопровозглашенной Донецкой народной республики отрицает участие российских танков в боях под Иловайском летом 2014 года. Так там отреагировали на публикации британских изданий, которые утверждают, что нашли новые доказательства присутствия российских военных в зоне конфликта.

Данные британской исследовательской группы Forensic Architecture в ДНР назвали вводящими в заблуждение – так, в частности, сказал замглавы Народной милиции Эдуард Басурин. По его заверениям, в боях за Иловайск россияне принимали участие исключительно как добровольцы, а вооружение было трофейным. Оно либо отбивалось в боях, либо было брошено украинскими военными, утверждает Басурин. Он также выразил мнение, что Запад пытается втянуть Россию в конфликт в Донбассе. Однако, по словам замглавы милиции ДНР, за 5 лет «никаких доказательств представлено не было».

Чуть ранее аналитики исследовательской группы Forensic Architecture сообщили, что нашли множество спутниковых снимков с российскими вооруженными автоколоннами на Украине. Как пишет газета The Guardian, на кадрах также видны танки Т-72Б3: они на тот момент, по словам специалистов, использовались только российской армией. Военный обозреватель «Новой газеты» Павел Фельгенгауэр в интервью «Эху» сказал, что украинская армия использует другие танки.

Группа Forensic Architecture также обнародовала видео, на котором говорится, что Европейский центр защиты прав человека поручил собрать воедино из открытых источников «все свидетельства военного присутствия России» в Донбассе. Так, например, утверждается, что в начале сентября 2014 года, когда бои под Иловайском были завершены, военная колонна была замечена в 10 км к югу от города. Кроме того, по уверениям исследователей, были обнаружены снимки с российской стороны, показывающие удаляющийся от Украины конвой. В Москве ранее участие кадровых российских военных в конфликте в Донбассе неоднократно отрицали.

В ходе боев под Иловайском в августе 2014 года группировка украинских войск попала в котел. При попытке прорыва, по данным Киева, погибли свыше 360 военных, еще более 420 получили ранения.