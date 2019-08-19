В эти дни отмечается 28-я годовщина ГКЧП.

В эти минуты на Горбатом мосту проходит неформальная встреча участников обороны Белого дома.

Напомним, что завтра на Горбатом мосту состоится акция памяти с последующим шествием к месту гибели защитников Белого дома.

Нельзя сравнивать ситуацию августа 91-го года и нынешнюю – сказал в нашем эфир член СПЧ, директор Информационно-аналитического центра Сова Александр Верховский

По словам Верховского, масштаб демократической мобилизации в 91-м году был гораздо больше, что и позволило победить ГКЧП.