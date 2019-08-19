Первое заседание комиссии ГД по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела РФ пройдет в коцне августа

Первое заседание комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России пройдет в коцне августа. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин

Володин отметил, что на заседания комиссии будут приглашать представителей иностранных изданий, а также дипломатов. Напомню, — идея создания комиссии появилась на фоне московских протестов.

Факты вмешательства во внутренние дела России есть, — утверждает первый зам.руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

Напомним, — посол США в России Джон Хантсман в интервью Эху ранее объяснил, что маршрут акции в Москве был опубликован на сайте дипмиссии в качестве предостережения граждан. По его словам, консульство иногда так делает, когда появляются сведения о проведении протестов и есть вероятность беспорядков.