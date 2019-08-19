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17:30, 19 августа 2019

В Госдуме создали комиссию по расследованию вмешательства во внутренние дела России

Решение принято на  внеочередном заседании Совета Думы. Комиссию, в которую вошли 12 человек, возглавил глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев.



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