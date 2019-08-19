В Госдуме создали комиссию по расследованию вмешательства во внутренние дела России
Решение принято на внеочередном заседании Совета Думы. Комиссию, в которую вошли 12 человек, возглавил глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев.
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Решение принято на внеочередном заседании Совета Думы. Комиссию, в которую вошли 12 человек, возглавил глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев.
Президент Путин — знаковая фигура в истории чеченского народа У нас не было школ, больниц, дорог. Свирепствовал международный терроризм. При поддержке Владимира Владимировича наш Первый Президент Ахмат-Хаджи Кадыров объявил войну этому злу. Сегодня Чечня превращена в цветущий и красивейший уголок Земли…