В Москве почтили память жертв тамбовского восстания, подавленного советской властью в начале 20-х

Тогда войска во главе с маршалом Тухачевским применили против мирных жителей химическое оружие. У мемориала Тухачевскому на бульваре его имени состоялась акция, организованная проектом «Декоммунизация» и партией ПАРНАС. Как передает «Дождь», на мемориал поместили плакаты «Убийца тамбовских крестьян» и «Вечная память героям антоновского восстания». Рядом стояла девушка в противогазе со снопом пшеницы, перевязанным черной лентой.