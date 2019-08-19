В Госдуме создали комиссию по расследованию вмешательства во внутренние дела России

Решение принято на внеочередном заседании Совета Думы. Комиссию, в которую вошли 12 человек, возглавил глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев. Первое заседание состоится 30 августа. О фактах вмешательства иностранных СМИ и диппредставительств в дела России, в частности, в связи с освещением несанкционированных акций на совете думы говорил зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

Как ожидается, первое заседание комиссии состоится 30-го августа.