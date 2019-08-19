В российских школах могут ограничить возможность использования сотовых телефонов

В Роспотребнадзоре, Министерстве просвещения, Рособрнадзоре и академии образования предположили, что это положительно скажется на детях. Во время занятий ученикам лучше сдавать мобильные устройства в специальное место для хранения, говорится в документе, который разработали сразу несколько государственных ведомств. При этом администрациям учебных заведений рекомендуют разработать вместе с родителями возможные методы связи с детьми на случай непредвиденных обстоятельств.

Авторы идеи рассчитывают, что такой подход повысит эффективность образовательного процесса у детей и будет профилактикой возможного вреда здоровью.

Также в министерстве просвещения утверждают, что рекомендации разработаны на основе изучения иностранного опыта, а также общественных опросов. По их данным, эти ограничения поддерживает более половины учащихся, а также подавляющее большинство родителей и преподавателей.

Новые правила советуют ввести всего на год. Таким образом ведомства получат статистические данные, исходя из которых можно будет анализировать влияние на детей постоянного доступа к мобильным устройствам.