Мосгорсуд отказался восстанавливать Юлию Галямину кандидатом на выборах в Мосгордуму
Сама Галямина пишет у себя в Твиттере, что решение суда очевидно политическое. Она подает апелляцию в Верховный суд.
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Сама Галямина пишет у себя в Твиттере, что решение суда очевидно политическое. Она подает апелляцию в Верховный суд.
Президент Путин — знаковая фигура в истории чеченского народа У нас не было школ, больниц, дорог. Свирепствовал международный терроризм. При поддержке Владимира Владимировича наш Первый Президент Ахмат-Хаджи Кадыров объявил войну этому злу. Сегодня Чечня превращена в цветущий и красивейший уголок Земли…