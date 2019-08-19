Депутаты ГД будут отозваны из отпусков для работы в составе комиссии по расследованию вмешательства в дела России

Депутаты Госдумы будут отозваны из отпусков для незамедлительного начала работы в составе комиссии по расследованию вмешательства в дела России. Об этом сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин. В комиссию вошли 12 человек. Материалы о вмешательстве извне уже поступают в Госдуму. По словам Володина, комиссия будет приглашатЬ, в том числе, и иностранных журналистов и дипломатов, которые призывали к нарушению российских законов.