Две станции мониторинга ядерных взрывов в России перестали передавать сигнал после ЧПс ракетой в Архангельской области

Две станции мониторинга ядерных взрывов в России перестали передавать сигнал после ЧП с ракетой в Архангельской области. Об этом пишет газета Уолл-Стрит Джорнал, ссылаясь на главу организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, Лассину Зербо. Речь идет о станциях в Кирове и Дубне.

Российская сторона объяснила их отключение проблемами с сетью. В организации ждут дальнейших отчетов.