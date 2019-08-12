Директор подольской школы одобрила инициативу ограничить использование мобильных телефонов в школах

Директор подольской школы Жанна Имбер одобрила инициативу ограничить использование мобильных телефонов в школах. Об этом она сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Как директор школы я инициативу ограничения использования различных гаджетов одобряю и к ней присоединяюсь», — сказала она.

Директор добавила, что нужно продумать способ осуществления этой инициативы.

«Мобильный телефон – это личная собственность ученика и учителя, но, если учитель может себя ограничить, как ограничить ученика, я не знаю. Наверное, будем решать на уровне школьной общественности с привлечением и учеников, и их родителей, и управляющего совета, чтобы создать алгоритм ограничения использования мобильных телефонов в учебном процессе. Я не говорю про перемены, я говорю только про учебные занятия», — подчеркнула она.

По мнению Ж.Имбер, оптимальным вариантом было бы, если бы «дети были настолько сознательны, чтобы они телефонами просто не пользовались» на уроках.

Ранее запретить гаджеты на школьных занятиях предложили чиновники Роспотребнадзора, Рособрнадзора и Министерства просвещения.