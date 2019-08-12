В Госдуме поддержали инициативу ограничить использование мобильных телефонов для учеников. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» первый зампред комитета ГД по образованию и науке Григорий Онищенко.

«Во время проведения уроков – это нужно сделать. Человек пришел, сдал свой смартфон. Это разумное предложение, которое нужно сейчас реализовать и вводить определенные ограничения», — сказал он.

Ранее запретить гаджеты на школьных занятиях предложили чиновники Роспотребнадзора, Рособрнадзора и Министерства просвещения.