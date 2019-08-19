Самолет с российской делегацией несколько минут в небе над Женевой сопровождали два истребителя швейцарских ВВС

Самолет с российской делегацией и с журналистами кремлевского пула несколько минут в небе над Женевой сопровождали два истребителя швейцарских ВВС. Об этом сообщает агентство РИА Новости. Делегация и корреспонденты направлялись освещать переговоры Владимира путина с Эммануэлем Макроном.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что это не первый случай. Была направлена нота, швейцарцы ответили, что это такой акт гостеприимства.