Идею допустить иностранцев до работ в Арктике обсуждают в правительстве России

Там считают, что это может помочь в освоении ресурсов.

Арктический шельф сейчас не работает на экономическое развитие страны, — утверждает вице-премьер Юрий Трутнев. Сейчас разработками в этом направлении занимаются «Газпром» и «Роснефть». К 2032-ому году они должны пробурить 86 скважин, но госкомпании и близко не успевают это сделать в установленный срок, — пишет РБК со ссылкой на члена правительства.

Трутнев предложил президенту создать специальную госкомпанию, которая будет работать вместе с частными и иностранными инвесторами. По плану вице-премьера, этой организации можно будет отдать еще нераспределенные участки шельфа. Это ускорит процесс освоения территории, а коммерческая деятельность также положительно повлияет и на смежные области промышленности, такие как судостроение и геологоразведка.

РБК также сообщает, что в «Роснефти» категорически не согласны с этой идеей. В Госкомпании уверены, что шельф, — это стратегическая территория, и допускать до неё иностранцев просто опасно. Почему, — в тесте не поясняется.