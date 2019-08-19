Еще одному фигуранту дела о столичных беспорядках 27 июля Даниилу Беглецу смягчили обвинение

Это произошло в ходе заседания в Мосгорсуде, на котором его оставили под стражей до 9 октября.

Даниила Беглеца теперь считают причастным не к беспорядкам, а только к применению насилия в отношении полицейского на протестной акции. Об этом агентству ТАСС сообщил его адвокат Ильнур Шарапов. По его словам, Беглеца обвиняют теперь лишь в том, что он во время задержания схватил полицейского за руку и тем самым причинил ему боль. Все дело составляет один том, арестованному уже предъявили обвинение в окончательной редакции. Разбирательство выделили в отдельно производство, сообщает Интернет-издание «Медиазона». Теперь Беглецу грозит максимально не 8 лет колонии, а 5. Сам он был задержан и арестован в начале августа: в Следственном комитете утверждали, что мужчина находился в розыске. Беглец свою вину не признает. В субботу же в отдельное производство выделили разбирательство в отношении Кирилла Жукова – еще одного фигуранта т.н. «московского дела», которому смягчили обвинение и убрали из него статью об участии в беспорядках.

Всего по делу о беспорядках во время протестной акции 27 июля, включая Кирилла Жукова и Даниила Беглеца, были арестованы 13 человек.