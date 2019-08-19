Крупнейшим должником России является Белоруссия
Ее долг на 1-е июня составляет более 7 с половиной миллиардов долларов. По данным РБК, на втором месте Украина с долгом почти 4 миллиарда, а на третьем Венесуэла — 3,5 миллиарда долларов.
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Ее долг на 1-е июня составляет более 7 с половиной миллиардов долларов. По данным РБК, на втором месте Украина с долгом почти 4 миллиарда, а на третьем Венесуэла — 3,5 миллиарда долларов.
Президент Путин — знаковая фигура в истории чеченского народа У нас не было школ, больниц, дорог. Свирепствовал международный терроризм. При поддержке Владимира Владимировича наш Первый Президент Ахмат-Хаджи Кадыров объявил войну этому злу. Сегодня Чечня превращена в цветущий и красивейший уголок Земли…