Даниил Медведев стал победителем турнира серии «Мастерс» в Цинциннати

В обновленном рейтинге ATP российский теннисист впервые в карьере поднялся на пятую строчку.

В преддверии Открытого Чемпионат США Медведев набрал феноменальную форму. За это время он трижды играл в финалах крупных турниров на американском континенте. И минувшей ночью наконец, одержал долгожданную победу. В решающем матче Мастерса в Цинцинатти Даниил в двух сетах переиграл Давида Гоффена из Бельгии.

По словам 23-хлетнего россиянина, проигранные ранее финалы не давлели над ним.

Медведев завоевал пятый титул в карьере, и поднялся на пятую строчку в рейтинге АТП. Последним из наших, кто забирался так высоко в мировой табели о рангах, был Николай Давиденко в 2010-м году.

Добавим, что в первой десятке — еще один российский теннисист – Карен Хачанов, который сохранил 9-ю строчку в рейтинге.