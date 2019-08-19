Акция памяти погибших в августе 1991 года защитников демократии проходит в эти дни в Москве

К памятнику на пересечении Садового кольца и Нового Арбата люди приносят цветы.

У монумента уже утром лежали цветы – хризантемы и розы, белые и красные. «Две розы за Усова. Две розы за Комаря. Две розы за Кричевского. Вечная память защитникам демократии в России. Приходите вспомнить их», написал в своем Фейсбуке организатор акции памяти Илья Клишин. По его мнению, нынешние протестующие ничем не отличаются от тех, кто выходил на улице в августе 1991 года. В этом Клишин отметил огромное лицемерие властей, поскольку, по его словам, все тогда стояли за спиной Собчака и говорили, как здорово, что народ победил хунту.

Рядом с памятником у места, где погибли Дмитрий Комарь, Илья Кричевский и Владимир Усов — венок в цветах российского флага, однако, судя по внешнему виду, он установлен достаточно давно. В рабочий будний день проходящих мимо практически нет, люди следуют вдоль Новинского бульвара.

Акции памяти с возложением цветов запланирована на три дня и завершится в среду.

Дмитрий Комарь, Илья Кричевский и Владимир Усов в 1991 году пытались помешать проезду бронетехники в районе тоннеля, рядом с которым установлен памятник.