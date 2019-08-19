Столичные власти прогнозируют рост явки на выборы в Мосгордуму на фоне акций протестов

По мнению собеседников «Ведомостей» в мэрии, результаты голосования все равно будут хорошими для власти.

После столичных протестов из-за недопуска независимых депутатов на выборы в Мосгордуму оппозиционерам в ряде случаев назначают по несколько арестов подряд. Их соратники считают, что независимые кандидаты останутся в изоляторах вплоть до выборов в Мосгордуму 8 сентября.

В частности сегодня суд рассмотрит четвертое по счету дело в отношении главы муниципального округа Красносельский.