Две станции мониторинга радиации перестали работать после взрыва под Северодвинском

Речь идет о станциях в Кирове и Дубне.

Отключение произошло спустя два дня после инцидента на военном полигоне, сообщил газете The Wall Street Journal исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассина Зербо. По его словам, сразу после сбоя со станциями мониторинга пытались связаться, однако российские чиновники объяснили случившееся «проблемами с сетью и связью». Что могло произойти, Зербо предположить отказался. Он лишь сказал, что ждет восстановления связи и отчета о случившемся. Издание, в свою очередь, отмечает, что станции, которые перестали передавать данные о радиации, включены в международную сеть, состоящую из сотен подобных точек. Они следят за соблюдением запрета на ядерные испытания и отслеживают все явления: от сейсмических сдвигов до звуковых колебаний. В Росгидромете же, как передает интернет-издание РБК, сказали, что станции находятся в ведении Минобороны, и отказались давать комментарии.

После взрыва военном полигоне 8 августа в Северодвинске был зафиксирован кратковременный скачок радиации. В «Росатоме» сообщали, что авария произошла при испытаниях жидкостного реактивного двигателя с изотопным источником питания.

Обследования не выявили превышения допустимых уровней радиации у медиков больниц Архангельска, которые помогали пострадавшим при ЧП в Нёноксе 8 августа. Об этом говорится в понедельник в сообщении пресс-службы администрации Архангельской области.