В российских школах поддержали ограничение на использование мобильных телефонов для учеников

Запретить гаджеты на занятиях предложили чиновники Роспотребнадзора, Рособрнадзора и Министерства просвещения.

Около 90 процентов учителей и родителей, а также больше 60 процентов учащихся поддержали ограничения на мобильные телефоны в школах. Об этом говорится в сообщении на сайте Минпросвещения. Рабочая группа, состоящая из представителей трех ведомств, до начала нового учебного года направит в регионы методические рекомендации, касающиеся телефонов.

В числе прочего чиновники советуют переводить гаджеты в беззвучный режим при входе в школы, а также запретить доставать их во время учебного процесса. Кроме того, при необходимости в школах могут быть даже созданы специальные места, куда учащиеся будут сдавать свои телефоны на время занятий. Для внештатных ситуаций рекомендовано проработать способы экстренной связи детей с родителями. Исключение предлагается сделать для школьников, которым иметь при себе телефон необходимо по состоянию здоровья – например, для мониторинга уровня сахара в крови при сахарном диабете.

Ранее ввести ограничения на мобильные телефоны в школах предложила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. В прошлом году с похожей инициативой выступала министр просвещения Ольга Васильева.