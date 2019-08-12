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Эксклюзив Эха 14:00, 19 августа 2019

Британская исследовательская группа опубликовала доказательства участия войск РФ в конфликте на востоке Украины

Британская исследовательская группа опубликовала доказательства участия российских войск в конфликте на востоке Украины. Об этом пишет британская The Guardian.

Исследование провела базирующаяся в Лондоне группа под названием Forensic Architecture. The Guardian пишет, что оно основано на анализе видео, которое было размещено в интернете во время боев под Иловайском в 2014. Для этого эксперты использовали технологию машинного обучения: компьютеры просматривали в ускоренном режиме 2,5 тысячи видеороликов, в том числе из YouTube, фиксировали кадры, на которых могли находится изображения танков, затем его анализировали эксперты. Также речь идёт о множестве снимков со спутников, на кадрах видны российские вооружённые автоколонны на территории Украины. Среди них танки Т-72Б3. Одним из доводов, — отмечает The Guardian, является то, что тогда они находились только на вооружении российской армии. Исследователи отдельно обращают внимание на снимки с российской стороны границы, там видны военные лагеря и удаляющийся от Украины военный конвой. Эти свидетельства, как сообщает издание, будут приобщены к делу, которое рассматривает Европейский суд по правам человека.

Официальная Москва отвергает обвинения об участии российских войск в вооруженном конфликте на востоке Украины.

В Донецке участие российских танков в сражении под Иловайском в  2014 году отрицают. Как рассказали Интерфаксу в Управлении народной милиции самопровозглашенной ДНР, боях были задействованы трофейные украинские танки. Это была якобы брошенная Киевом, или оставленная на складах бронетехника.

Т-72 используются именно российскими военными, украинская армия использует другие танки. Об этом «Эху Москвы» рассказал военный обозреватель «Новой газеты» Павел Фельгенгауэр. Фельгенгауэр подчеркнул, что Т-72 не могли быть трофеями сепаратистов, так как в Донбасе украинская сторона использовала преимущественно различные модификации Т-64.



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