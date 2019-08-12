Госдума в октябре вернется к обсуждению работы новостных агрегаторов

Как сообщает пресс-служба нижней палаты парламента, сегодня никаких конкретных решений принято не было. При этом депутатов продолжает волновать тема фейков – когда новость опровергнута, но продолжает присутствовать в топе.

Новостные агрегаторы не пишут новости, — напомнил в эфире «Эха Москвы» директор по распространению технологий Яндекса Григорий Бакунов. Бакунов подчеркнул, что новости для агрегаторов выбираются не вручную, а с помощью алгоритма.