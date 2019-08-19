СК возбудил новое уголовное дело в отношении бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя

Следственный комитет возбудил новое уголовное дело в отношении бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя. Его обвиняют в мошенничестве и растрате 43 миллионов рублей.

По данным следствия, чиновник с помощью свои родственников незаконно получил право собственности на ряд муниципальных объектов. Ранее в отношении Постриганя было возбуждено дело о превышении должностных полномочий и получении взятки в особо крупном размере.