Юрий Трутнев, курирующий российскую Арктику, предупредил Кремль о срыве освоения шельфа нефтяными госкомпаниями

Вице-премьер Юрий Трутнев, курирующий российскую Арктику, предупредил Кремль о срыве освоения шельфа российскими нефтяными госкомпаниями. Как пишет РБК, в своем письме он предложил Владимиру путину пустить в регион иностранцев для создания конкуренции. Трутнев отмечает, что за последние годы было выдано почти 70 лицензий на разведку и добычу газа в Арктике. Компании должны были пробурить 86 скважин в течение 20 лет. По состоянию на этот год пробурено только 5.