Z Архив новостей новости
5 17 6 2406
13:30, 19 августа 2019

Юрий Трутнев, курирующий российскую Арктику, предупредил Кремль о срыве освоения шельфа нефтяными госкомпаниями

Вице-премьер Юрий Трутнев, курирующий российскую Арктику, предупредил Кремль о срыве освоения шельфа российскими нефтяными госкомпаниями. Как пишет РБК, в своем письме он предложил Владимиру путину пустить в регион иностранцев для создания конкуренции. Трутнев отмечает, что за последние годы было выдано почти 70 лицензий на разведку и добычу газа в Арктике. Компании должны были пробурить 86 скважин в течение 20 лет. По состоянию на этот год пробурено только 5.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Андрей Бабушкин Правозащитник, писатель

Следствие ведут правонарушители Адвокат, прибыв на место задержания, предупредила сотрудников полиции о том, что у Васильева уровень сахара составляет 15 единиц, и в таком состоянии принимать участие в следственных действиях он не сможет, однако…

5 66 6 14590 12.08
Kполитика, полиция, протесты, мнения
Блоги

Николай Кавказский правозащитник, фигурант «Болотного дела»

Глупое голосование Вам предлагается не умное голосование, а глупое, в результате которого вы проголосуете за людей, которые будут уничтожать вас и других людей зачастую еще хлеще, чем единороссы…

5 174 6 19351 18.08
Kполитика, выборы, общество, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Президент Путин — знаковая фигура в истории чеченского народа У нас не было школ, больниц, дорог. Свирепствовал международный терроризм. При поддержке Владимира Владимировича наш Первый Президент Ахмат-Хаджи Кадыров объявил войну этому злу. Сегодня Чечня превращена в цветущий и красивейший уголок Земли…

5 128 6 15089 16.08
Kобщество, путин, власть, политика, чечня, мнения
Блоги

+ Муниципального депутата Илью Яшина задержали на выходе из спецприемника Муниципального депутата Илью Яшина задержали на выходе из спецприемника Вероятно, ему грозит четвертый подряд административный арест…

5 208 6 28228 18.08
8читать ;смотреть
Kфото, видео, протесты, выборы, политика, события
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Браво! Мы часто слышим, что подавляющее большинство инцидентов с самолетами — это человеческий фактор. Теперь мы получили еще одно яркое подтверждение того, что этот же человеческий фактор спасает нам жизни…

5 54 6 7684 15.08
Kавиация, самолеты, происшествия, мнения
Блоги

+ Британские исследователи нашли свидетельства участия России в конфликте в Донбассе Британские исследователи нашли свидетельства участия России в конфликте в Донбассе Также было обнаружено присутствие в боях под Иловайском в августе 2014 года танков Т-72Б3,которые, как отмечается, на тот момент, использовали только вооруженные силы России…

5 214 6 31501 08:39
8читать ;смотреть
Kвидео, рф, украина, война, события
Блоги

Сергей Пархоменко журналист

Зачем полицейскому бляха с номером Это единственный доступный вам способ спастись от грандиозного побоища, когда вы кого-то убьете. В том, что убьете — и это случится скоро — нет ни малейших сомнений…

5 171 6 70429 12.08
Kполиция, общество, протесты, москва, мнения
Новости

Россия готова отдать Японии два южнокурильских острова – Хабомаи и Шикотан на определенных условиях сказал сегодня министр иностранных дел Сергей Лавров

5 81 6 179111
Блоги

Раджаб Сафаров политолог

Летают ли израильские самолеты-невидимки над Ираном? Кувейтское издание, понимая, что написало глупость, подстраховалось, сообщив, что F-35 якобы дозаправлялись в небе над Ираком. По мнению автора статьи, вероятно, самолеты-заправщики тоже обладают невидимостью, как F-35...

5 50 6 8700 16.08
Kполитика, общество, сша, самолеты, авиация, авиа, события
Блоги

+ Владимир Путин в Крыму встал на колено перед девочкой-балериной и поцеловал ей руку Владимир Путин в Крыму встал на колено перед девочкой-балериной и поцеловал ей руку Президент встречался с детьми, прошедшими отбор в Академию хореографии в Севастополе и ее ректором…

5 128 6 22523 14.08
8читать ;смотреть
Kпутин, видео, события
Блоги

Православные активисты рассказали, как раздели новосибирца из-за оскорбившей их майки В полиции подтвердили, что на площади Маркса к сотрудникам МВД обратился гражданин, заявивший, что футболка, в которую был одет стоявший неподалеку парень, оскорбляет его чувства верующего…

5 71 6 12722 10:05
Kновосибирск, религия, карикатуры, конфликты, общество, события
Блоги

Baza: Обращение к руководству ГУ МВД Речь идёт о сотруднике полиции, который ударил активистку Дарью Сосновскую кулаком в живот — уже после задержания, несмотря на то, что она не оказывала ровным счётом никакого сопротивления…

5 290 6 129801 12.08
Kполиция, протесты, преступления, события
Блоги

ГУ МВД по г. Москве: Указанный сотрудник полиции никакого отношения к инциденту не имеет Официально заявляем, что информация, размещенная в СМИ о личности сотрудника ГУ МВД России по г. Москве, якобы ударившего задержанную, не соответствует действительности…

5 169 6 60705 12.08
Kполиция, преступления, москва, события
Интервью Брифинг с Дмитрием Песковым

Дмитрий Песков гость: Дмитрий Песков пресс-секретарь Президента РФ

Мы считаем абсолютно оправданным жесткие действия правоохранителей для пресечения общественных беспорядков…

5 143 6 26744 13.08
#слушать 36:45 8читать $скачать 8.4 МБ
Блоги

Приказ Минобрнауки о международном сотрудничестве ученых Приказ об ограничении контактов российских и зарубежных ученых в нынешнем виде выглядит излишне жестким – сказал сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков…

5 27 6 5077 14.08
Kполитика, общество, законы, события
Блоги

Игорь Чубайс доктор философских наук, автор книги «Русская история. Беседы о смыслах»

Хабомаи и Шикотан, продолжение. Беседуя с оппонентами Нам нужна полная «девертикализаця власти» — каждая российская земля подбирает свой алгоритм управления и в каждой федеральной единице — земле – свой оптимальный способ соотношения прав и полномочий снизу доверху…

5 31 6 5974 16.08
Kгеография, политика, общество, история, мнения

Популярное за неделю

Новости

Британцы нашли доказательства присутствия российской армии на востоке Украины Они ссылаются на данные со спутника…

5 63 6 20466
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Похоже, что у этих недовольных цель была попасть в автозак, потому что там самые крутые селфи. И всё это попахивает немножко мазохизмом. Судьба протеста печальна на данный момент. Конечно, никаким Майданом не пахнет…

5 69 6 110522 14.08
#слушать 48:33 8читать ;смотреть $скачать 11.1 МБ
Голосование

3143689
«Судебные ошибки».
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 2 6 5701 18.08
Блоги

Дмитрий Быков писатель, поэт, журналист

20 лет Путина и 20 лет отката назад Страна потратила 20 лет не на поступательное развитие, а на откат назад; что вместо реставрации плохого СССР она во многом реставрировала досоветский монархизм, досоветский национализм и досоветскую государственную религиозность…

5 297 6 181093 13.08
Kпутин, рф, власть, общество, мнения
Блоги

Максим Шевченко журналист

+ Я допустил резкость, сказав, что Рамзан Кадыров «дал заднего» Я допустил резкость, сказав, что Рамзан Кадыров «дал заднего» Это, конечно же, неправильные в цивилизованном споре слова, обидные для мужчины и кавказца…

5 200 6 138951 12.08
8читать ;смотреть
Kобщество, кадыров, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8021549
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4164215

Сегодня в эфире