Россиянин Даниил Медведев выиграл турнира серии «Мастерс» в Цинциннати и впервые в карьере стал пятой ракеткой мира

Третью неделю подряд Медведев играл в финалах. И в Цинцинатти, наконец, смог добиться победы. Одолев в двух сетах представителя Бельгии Давида Гоффена. Напомню, что на пути к матчу за титул Даниил переиграл первую ракетку Мира Новака Джоковича. Получив от сербского теннисиста немало лестных, но вполне заслуженных слов.

23-х летний российский теннисист завоевал пятый титул в карьере, второй в нынешнем сезоне. Послке чего Медведев поднялся на пятую строчку в рейтинге АТП. Последним из наших, кто забирался так высоко в мировой табели о рангах, был Николай Давиденко в 2010-м году. Еще один россиянин – Карен Хачанов— сохранил 9-ю строчку в рейтинге.

Лидерство же продолжает уверенно удерживать Джокович. Выигравший в нынешнем сезоне два турнира Большого шлема из трех.