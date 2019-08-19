Интернет-издание Republic нашло у первого замдиректора ФСО элитную недвижимость

В списке есть и особняк на Рублевке, и квартира в элитном районе.

В первую очередь речь идет о доме в закрытом поселке «Речное». Их владение описывают как двухэтажное здание на участке в две с половиной тысячи квадратных метров. Участок огорожен трехметровым забором с коваными пиками, а сторожат его сотрудники Росгвардии. Отмечается, что окна дома смотрят на черный вход торгового центра Барвиха Luxury Village, где, как правило, курят или разгружают еду для китайского ресторана.

По оценке издания Republic недвижимость может стоить до пятисот миллионов рублей. Как замглавы ФСО мог себе это позволить – непонятно, они с женой зарабатывали примерно 15 миллионов в год, и так в течение пяти лет. А до этого их доход должен был быть еще меньше, поскольку Климентьев занимал более низкие должности.

Также, по данным Росреестра, семье офицера принадлежит квартира на юго-западе Москвы площадью примерно 130 квадратных метров, а также помещение в элитном доме на Ломоносовском проспекте и участок рядом с резиденцией президента на Валдае.



Официальной реакции каких-либо государственных ведомств на это расследование пока не поступало.

По данным СМИ, Олег Климентьев ранее работал с нынешним главой Росгвардии Виктором Золотовым, бывшим мэром Санкт-Петербурга Анатолием Собчаком, а также был заместителем главы безопасности президента. В 2016-ом году офицера также рассматривали как кандидатуру на пост главы ФСО.