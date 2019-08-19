Госдума отложила рассмотрение вопроса о работе агрегатора Яндекс.Новости

Это решение было принято на внеочередном заседании в нижней палате парламента.

Как ожидается, депутаты вернутся к обсуждению в октябре. К нему привлекут экспертов и представителей прессы.

Претензии парламентариев к Яндексу возникли из-за того, что в так называемом топе сервиса отображался заголовок, в котором говорилось о планах властей запретить старые автомобили. Это продолжалось даже после опровержения со стороны чиновников.