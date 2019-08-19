В ДНР отрицают использование российской техники в боях за Иловайск

Ранее о новых доказательствах причастности Москвы к конфликту на юго-востоке Украины рассказала британская исследовательская группа Forensic Architecture.

В боях под Иловайском участвовали танки, захваченные сторонниками ДНР у украинской армии. Об этом «Интерфаксу» рассказал замглавы управления народной милиции самопровозглашенной республики Эдуард Басурин. По его словам, в том числе речь идет и о танках Т-72. Представитель ДНР также подчеркнул, что никаких доказательств участия в боях под Иловайском российской техники так и не предъявлено.

Ранее газета The Guardian со ссылкой на исследовательскую группу Forensic Architecture опубликовала спутниковые снимки вооруженных автоколонн, пересекающих границу Украины и России. Кроме того, были представлены фотографии танка Т-72Б3, которые летом 2014 года использовали лишь российские военные. Доказательства собраны из открытых источников, в том числе из роликов на YouTube. Их планируют использовать при подаче судебных исков против России в ЕСПЧ.

В ходе боев под Иловайском пять лет назад украинская армия понесла тяжелые потери, которые исчисляются сотнями убитых, раненых и пленных.