Во время перелета израильского премьер-министра в Киев на борту произошел скандал

Супруга Беньямина Нетаньяху Сара отчитала командира лайнера за то, что тот не приветствовал ее должным образом при посадке. Об этом пишет израильское издание «Вести».

Другой инцидент произошел, когда супруги уже сошли с самолета в украинской столице. Их приветствовали три девушки в традиционных нарядах с хлебом и солью. Глава правительства, уже знакомый с этим ритуалом, отломил кусочек каравая, обмакнул в соль и надкусил. После этого он передал ломтик жене, но та бросила его на пол.

Нынешний визит Нетаньяху в Киев первый за последние 20 лет.