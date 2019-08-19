Лицензия китайской корпорации Huawei в Соединенных Штатах, вероятнее всего, не будут продлена

Глава Белого дома Дональд Трамп опроверг ранее появившиеся сообщения о том, что компания получит необходимое разрешение от Вашингтона. Впрочем, окончательное решение еще не принято.

По данным Рейтер, срок действия временной генеральной лицензии Huawei истекает уже сегодня. По сведениям источников агентства, она должна была быть продлена еще на три месяца. Год назад Трамп подпичсал указ, запрещающий правительственным ведомствам использовать оборудование, произведенное Huawei и еще одной китайской корпорацией ZTE.