Ульяновскому подростку, убившему свою семью, проведут посмертную психиатрическую экспертизу

Для этого специалисты опросят родных и близких, изучат его переписку и другие материалы.

Вчера утром в частном доме в одном из сел были обнаружены тела пяти человек, в том числе двух малолетних детей. Попозже неподалеку нашли тело 16-летнего молодого человека. В предсмертной записке он сообщал, что решил уйти из жизни, и чтобы не расстраивать родственников, решил забрать их с собой.

По предварительной информации, в качестве оружия он использовал топор.