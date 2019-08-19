Столичное дерби Спартак – ЦСКА завершает сегодня 6-й тур Российской футбольной Премьер Лиги

После того, как в отчетном туре допустили осечки лидеры – Зенит сыграл вничью с Ахматом, а Ростов и вовсе проиграл в Уфе, плотность в верхней части турнирной таблицы заметно возросла. Локомотив и Краснодар отстают от питерцев всего на одно очко. Так что победитель сегодняшнего матча на Открытие Арене приблизится к вышеназванной группе.

Спартак после трех побед кряду ( в том числе двух – в Лиге Европы над Туном) впервые за долгое время пребывает в хорошем расположении духа. А вот армейцы в минувшем туре не смогли дожать гостей из Сочи. К счастью, форвард Федор Чалов, получивший в концовке того матча травму, накануне тренировался в общей группе.

Матч Спартак –ЦСКА начнется сегодня в 20 часов. Трансляция запланирована только на платном канале МАТЧ-Премьер.