Мероприятия по случаю годовщины начала августовского путча начинаются сегодня в Москве

Ожидаются сразу несколько акций.

Участники обороны Белого дома соберутся у Горбатого моста в шесть вечера. Ожидается, что это будет неформальная встреча всех причастных к сопротивлению действиям ГКЧП.

Тогда, 28 лет назад, государственный комитет по чрезвычайному положению ввел в Москву войска и запретил деятельность ряда общественных и политических организаций.

Тем не менее, демократические силы смогли защитить здание Верховного Совета РСФСР, и уже через несколько дней комитет прекратил своё существование.

В результате тех событий погибли три защитника Белого дома, это Дмитрий Комарь, Илья Кричевский и Владимир Усов. На этой неделе люди будут приносить цветы к их памятнику на пересечении Нового Арбата и Садового кольца.

Также общество «Мемориал» начинает сегодня цикл экскурсий «Путч день за днем». Вплоть до четверга желающим будут каждый день рассказывать о ходе борьбы с ГКЧП и проведут их по местам митингов и строительства баррикад.

Мероприятия по случаю годовщины путча рассчитаны на четыре дня. Среди них, — шествие к Горбатому мосту, возложение цветов на могилы защитников Белого Дома, а последние акции пройдут в четверг. Они включают в себя поднятие российского флага и небольшой митинг.