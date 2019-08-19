ЦБ перенёс срок подключения банков в системе быстрых платежей на 1 месяц

Кредитные организации обяжут присоединиться к СБП с 1 октября.

Регулятор запустил систему ещё в начале года. Сервис позволяет мгновенно переводить деньги по номеру мобильного телефона клиентам других банков. Решение ЦБ отложить сроки может быть связано с тем, что потенциально крупнейший участник – Сбербанк – не успевал стать членом СБП к сентябрю. Как ранее писал «Коммерсантъ», он ведёт переговоры в попытке получить особые условия.