Две станции мониторинга радиации перестали выходить на связь после ЧП с ракетой под Северодвинском

Чиновники объяснили ситуацию проблемами со связью.

Станции в Дубне и Кирове перестали передавать информацию о радиации спустя два дня после взрыва под Северодвинском. Об этом The Wall Street Journal рассказал исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассина Зербо. По его словам, со станциями связались сразу после сбоя: российские чиновники назвали его причиной проблемы с сетью и связью. Сам Зербо не стал строить предположений о том, что привело к отключению, а лишь отметил, что ждет дальнейших отчетов после восстановления сети.

Две станции входят в международную систему, следящую за соблюдением Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Помимо радиационного фона, они следят за сейсмической активностью и отслеживают другие параметры. Сеть состоит из сотен станций по всему миру.



Взрыв на полигоне под Северодвинском произошел 8 августа. Росгидромет зафиксировал в городе кратковременный скачок радиации: показатели превысили норму в несколько раз.