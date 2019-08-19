Более 180 тысяч человек приехали в Россию на учёбу из-за рубежа

Такие данные впервые опубликовала погранслужба ФСБ. Больше четверти из них – граждане Казахстана, далее идут студенты из Китая, Узбекистана и Украины. Минобрнауки уточняет, что всего в стране учатся почти 250 тысяч иностранцев. Как пишет РБК со ссылкой на экспертов, в ближайшее время также может значительно увеличиться количество африканских студентов, так как российские вузы активно внедряют англоязычные и франкоязычные программы. При этом ждать потока учащихся из латинской Америки не стоит. Эти страны сами активно развивают высшее образование.