ФБК: Согласно тендеру на поставку еды в спецприемник, у арестантов каждый день воруют одно из блюд

Согласно тендеру на поставку еды в спецприемник, у арестантов каждый день воруют одно из блюд. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» сотрудник отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией Георгий Албуров.

«Когда вышел, я нашел тендер на поставку еды в спецприемник. Там было указано, что на обед надо не два блюда, а три блюда, То есть каждый день на обед у нас воровали салатик, а также компот и кисель. И каждый день по нормативам того же тендера полагается 100 мл молока мужчинам и 200 мл молока женщинам. Все, кто был в спецприемнике, отродясь этого не видели. Так что даже на такой мелочи, казалось бы, 100 человек в Москве сидит, даже на них воруют», — сказал он.

Ранее суд в Москве арестовал на 10 суток сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Георгия Албурова. Его признали виновным в организации несогласованной акции 3 августа в Москве.