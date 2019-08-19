В Донецке отрицают участие российских танков в сражении под Иловайском в 2014 году. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на управление народной милиции самопровозглашённой ДНР, подразделения республики были сформированы на основе трофейной украинской техники. Как утверждается, на территории республики было несколько складов с танками.

Ранее британская газета Gurdian написала о том, что лондонская исследовательская группа обнаружила на старых спутниковых снимках российские вооружённые конвои и танки Т-72. Как отмечается, что в то время они состояли на вооружении только российской армии.