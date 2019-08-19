Мэрия прогнозирует рост явки на выборы в Мосгордуму до 30%

Причиной, по мнению столичных властей, протесты.

Мэрия Москвы связывает повышение явки протестного голосования из-за митингов в поддержку не допущенных к выборам независимых кандидатов, рассказали газете «Ведомости» три человека, близких к мэрии. Однако, по их мнению, столичные власти полагают, что результат выборов, в любом случае будет хорошим для власти. Для повышения явки будут использовать Центры социального обслуживания – их сотрудники будут просить людей приходить на выборы, отмечают источники издания. По их информации, власти будут раскручивать тему раскола из-за стратегии Алексея Навального «Умное голосование». Проблема протестной явки существует, считает еще один человек, близкий к мэрии. В свою очередь руководитель пресс-службы мэра и правительства Москвы Гульнара Пенькова сказала «Ведомостям», что мэрия не строит прогнозов по явке.

По опросу ВЦИОМа, в конце июня голосовать планировали 44% москвичей, по опросам фонда «Петербургская политика» и «Левада-центра» в конце июля собирались прийти на выборы в Мосгордуму – от 55 до 59%.