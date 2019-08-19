В Москве суд отказался рассматривать административное дело в отношении участницы митинга. Дарью Сосновскую обвиняли в нарушении правил проведения акции.

Видео жёсткого задержания Дарьи Сосновской вызвало широкий общественный резонанс. Один из полицейских, который вёл её в автозак, ударил девушку кулаком в живот, а после она получила травму головы. Лицо полицейского скрывала маска, поэтому глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков назначил вознаграждение за сведения о его личности. Привлечь силовика к ответственности потребовали и многие российские знаменитости.