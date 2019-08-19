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10:30, 19 августа 2019

В Новосибирске православные активисты заставили прохожего снять футболку с карикатурой на святого

Об этом пишет интернет газета Znak.com. По словам участников движения «Сорок сороков», это было сделано в присутствии полицейских. По некоторым данным, сейчас правоохранительные органы проводят проверку этой информации. Координатор движения одобрил действия новосибирских активистов. По его словам, присутствовавшие во время инцидента полицейские поняли, что речь идёт «о преступлении в отношении свободы вероисповедения».



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