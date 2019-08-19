После ЧП с ракетой под Северодвинском две станции мониторинга радиации перестали передавать данные

В Организации Договора о запрещении ядерных испытаний газете The Wall Street Journal рассказали, что речь идёт о станциях в Дубне и Кирове. С ними пытались связаться, однако российские чиновники рассказали, что испытывают проблемы с сетью. Как отмечает газета, эти станции входят в международную систему, которая следит за соблюдением Договора о запрещении ядерных испытаний.

Взрыв на полигоне Минобороны в Архангельской области произошёл в начале августа. Жертвами ЧП стали 7 человек. После этого радиационный фон в регионе кратковременно был превышен в 16 раз.