В Париже в Соборе Нотр-Дам возобновились ремонтные работы.

Об этом сообщает радио «Франс-инфо», напоминая, что почти месяц доступ на объект для рабочих был закрыт. Это было связано с повышенным содержанием свинца в окружающей среде — 400 тонн металла расплавилось во время пожара. В планах на ближайшее время – демонтаж строительных лесов, которые сильно пострадали от огня и грозят обрушиться, а также установка прочной временной крыши над храмом. Как ожидается, только после этого – в первой половине следующего года начнутся восстановительные работы.

Пожар в Соборе парижской Богоматери вспыхнул в середине апреля. Огонь удалось полностью потушить только утром следующего дня.