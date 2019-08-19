Ряд российских ведомств предложил ограничить использование мобильных телефонов в школах

Там уверены, что это в интересах учащихся.

При входе здание взрослым лучше переводить телефоны в режим «без звука», а учащимся нужно сдавать их в специальное место для хранения, — утверждают в Роспотребнадзоре. Также администрациям школ рекомендуется согласовать с родителями возможные методы связи с учениками, на случай непредвиденных обстоятельств.

Эти советы появились в результате совместной работы минпросвещения, роспотребнадзора, рособрнадзора и Российской академии образования. Там считают, что новые ограничения могут послужить для профилактики возможного вреда здоровью школьников и повышения эффективности их образовательного процесса.

В документе подчеркивается, что рекомендации основаны на анализе международного опыта и общественных опросов. По данным государственных ведомств, эти ограничения поддерживает более половины учащихся, и подавляющее большинство родителей и преподавателей.

Эти рекомендации поступят в российские школы до начала учебного года 1-ого сентября.