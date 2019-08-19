В число крупнейших должников России вошли Белоруссия и Венесуэла с показателями 7,5 и 3,5 миллиарда долларов соответственно. Такие данные приводит РБК. Также в тройку попала Украина, однако в Киеве утверждают, что его задолженность перед Москвой в несколько раз ниже заявленной. Вслед за «лидерами» своеобразного рейтинга идут Куба, Бангладеш, Кипр, Индия и Йемен. Как отмечается, точные суммы кредитов другим государствам остаются закрытыми. Эту информацию обнародуют только при заключении межправительственных соглашений, а также в ходе заявлений официальных лиц.